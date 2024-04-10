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هزة أرضية تضرب ولاية تبسة الجزائرية

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هزة أرضية تضرب ولاية تبسة الجزائرية
Gettyimages.ru
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سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزة أرضية بشدة 3.7 درجة على سلم ريختر في ولاية تبسة أقصى شرق البلاد.

وذكر مركز البحث في بيان: "سجلت مساء اليوم هزة أرضية في حدود الساعة 16:17، بشدة 3.7 درجات على سلم ريختر، بولاية تبسة".

كما أضاف أن مركز الهزة حدد بـ 9 كم شمال غرب بوخضرة بولاية تبسة.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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