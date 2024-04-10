هزة أرضية تضرب ولاية تبسة الجزائرية
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سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزة أرضية بشدة 3.7 درجة على سلم ريختر في ولاية تبسة أقصى شرق البلاد.
وذكر مركز البحث في بيان: "سجلت مساء اليوم هزة أرضية في حدود الساعة 16:17، بشدة 3.7 درجات على سلم ريختر، بولاية تبسة".
#تبسة#هزة_أرضيةhttps://t.co/pEet1Q5VbSpic.twitter.com/Rlt17XiWkB— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) April 10, 2024
كما أضاف أن مركز الهزة حدد بـ 9 كم شمال غرب بوخضرة بولاية تبسة.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية