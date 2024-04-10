فارق الحياة.. سيدة مصرية تلقي برضيعها من شرفة المنزل

أقدمت سيدة مصرية على إنهاء حياة رضيعها البالغ من العمر سنتين ونصف السنة بإلقائه من شرفة المنزل ليسقط جثة هامدة.

إقرأ المزيد

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن أجهزة الأمن بالجيزة تقلت منذ أيام بلاغا من سكان أحد العقارات بشارع اللبيني بمنطقة الهرم يفيد بإلقاء أم لرضيعها من "البلكونة" ليفارق على أثرها الحياة.

وأضاف الموقع أن أب الضحية وجه تهمة القتل العمد لزوجته.

وكشف والد الرضيعة أنه تزوج من المتهمة منذ 3 سنوات لكنها أصيبت بحالة نفسية سيئة للغاية مع بداية الحمل ولم تعرض على طبيب أو مركز للعلاج النفسي ولم تكن تتناول أي أدوية لعلاجها.

وعقب تصريحات الزوج قررت جهات التحقيق عرض الأم المتهمة على متخصصين في الطب النفسي لمعرفة سلامة قواها العقلية لتحديد مسؤوليتها في حادث قتل رضيعها.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري