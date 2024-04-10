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اعتقال هارب من 142 سنة سجنا بمحافظة الجيزة المصرية

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اعتقال هارب من 142 سنة سجنا بمحافظة الجيزة المصرية
Legion-Media
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أوقف قطاع الأمن العام المصري شخصا يحمل جنسية إحدى الدول، بمحافظة الجيزة، لكونه مطلوبا لأحكام في 76 قضية، بإجمالي مدد سجن 142 سنة و6 أشهر وكفالات مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة حيث يقيم، لأنه مطلوب التنفيذ عليه في 76 قضية (شيكات).

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كما تم ضبط مدير وشريك بشركة للاستثمار السياحي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لكونه مطلوبا ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا والتنفيذ عليه بالسجن17 سنة في 18 قضية (شيكات، إيصالات أمانة).

وأكد قطاع الأمن العام أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي هذا في إطار مواصلة جهود الأجهزة ووزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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