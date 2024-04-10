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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ من لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل

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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ من لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل
Gettyimages.ru
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق صاروخ من لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل، وقد دوت صفارات الانذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها.

وحسب المعلومات فقد تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى، وقد أطلقت صفارات الإنذار وتفعيل القبة الحديدية.

هذا وانفجر صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران رشاشتها المتوسطة مصحوبة بقصف مدفعي متقطع على الأحياء السكنية لبلدات العديسة وكفركلا وبليدا.

المصدر: RT

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