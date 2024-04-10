وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ من لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق صاروخ من لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل، وقد دوت صفارات الانذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها.

وحسب المعلومات فقد تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى، وقد أطلقت صفارات الإنذار وتفعيل القبة الحديدية.

צבע אדום (10/04/2024 14:00): קריית שמונה, תל חי, מעיין ברוך, כפר גלעדי, כפר יובל pic.twitter.com/1WgHksgXvq — צופר - צבע אדום (@tzevaadom_) April 10, 2024

هذا وانفجر صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران رشاشتها المتوسطة مصحوبة بقصف مدفعي متقطع على الأحياء السكنية لبلدات العديسة وكفركلا وبليدا.

المصدر: RT