صفاء أبو السعود تعيد للمصريين ذكريات العيد أمام السيسي (فيديو)

شاركت الفنانة صفاء أبو السعود بأغنيتها الشهيرة "أهلا بالعيد" في الحفل الصباحي لـ"أبناء الشهداء" بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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وقدمت الفنانة الأغنية الشهيرة في استعراض مميز قاده الأطفال المشاركون في الحفل.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستعراض قائلا: "يا أستاذة صفاء متشكر جدا.. كتر ألف خيرك".

لترد الفنانة مبتهجة: "أنا اللي متشكرة.. وكل سنة وأنتم طيبين"، معربة عن سعادتها كونها لأول مرة تقدم أغنية "أهلا بالعيد" على المسرح أمام الرئيس.

واستكملت صفاء أبو السعود: "يارب يكون الحضور سعيد.. ومقدرة جدا إن مصر بتفتكر أبناءها في هذا اليوم.. تحية كبيرة مني ليكم".

المصدر: RT