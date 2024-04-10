بحضور المنفي وحماد.. أول صلاة عيد بعد إعصار "دانيال" في درنة الليبية (صور)

أدى أهالي مدينة درنة الليبية، اليوم الأربعاء، أول صلاة عيد فطر بعد كارثة الإعصار "دانيال" بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وقال المركز الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان مقتضب، إن المنفي أدى صلاة العيد بساحة نادي دارنس وسط الأهالي تعبيرا عن تضامنه مع ضحايا المدينة جراء العاصفة "دانيال".



واجتاح الإعصار مناطق شرق ليبيا في سبتمبر الماضي، مخلفا دمارا واسعا على مستوى البنية التحتية، وآلاف القتلى والمفقودين فضلا عن موجة نزوح كبيرة.



وتحتفل ليبيا اليوم الأربعاء بعيد الفطر بعدما اتفقت دار الإفتاء في طرابلس وهيئة الأوقاف التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب على رؤية هلال شوال أمس الثلاثاء.

المصدر: RT