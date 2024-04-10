"مساعدة إنسانية استثنائية".. الدنمارك ترصد أكثر من 14 مليون دولار لغزة والضفة الغربية

أعلنت الحكومة الدنماركية الثلاثاء عن تخصيص أكثر من 14 مليون دولار كمساعدات إنسانية لقطاع غزة والضفة الغربية مع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحكومة الدنماركية في بيان لها: "تقدم الحكومة مساهمة إنسانية استثنائية لقطاع غزة والضفة الغربية بمبلغ 100 مليون كرونة دانمركية (14.55 مليون دولار)".

وأشار البيان إلى أن المساعدة الدنماركية تهدف إلى دعم "الجهود الحيوية" مثل توفير مياه الشرب النظيفة والغذاء والرعاية الطبية وعلاج المرضى والجرحى، إضافة إلى حماية العاملين في خدمات الطوارئ.

وسيتم توزيع المساعدات عبر منظمات المجتمع المدني الدنماركية العاملة في فلسطين، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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وأعربت الدنمارك عن دعمها للآلية الجديدة التي أنشأها مجلس الأمن الدولي للتعامل مع الوضع الكارثي في ​​قطاع غزة.

وذكر البيان أيضا أن الدنمارك، بالإضافة إلى تقديم المساعدات، تواصل ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل لفتح معابر حدودية إضافية مع غزة، في حين أكد وزير الخارجية الدانماركي لارس راسموسن أمس الثلاثء أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن إيصال المساعدات إلى القطاع.

وكانت الدنمارك قررت في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، تعليق كافة مساعدتها للسلطة الوطنية الفلسطينية في مجال التنمية والتطوير.

المصدر: "نوفوستي"