"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء حيفا النفطي بطائرتين مسيّرتين

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أصدرته، فجر اليوم الأربعاء، أنها استهدفت ميناء حيفا النفطي في إسرائيل بطائرتين مسيّرتين.

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وقالت في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح الأربعاء أبريل 2024 ميناء حيفا النفطي بأراضينا المحتلة".

وأضافت المقاومة أن عملية الاستهداف تمت بواسطة طائرتين مسيّرتين.

وأفادت في بيانها "مستمرون بنهجنا في مقاومة الاحتلال نصرةً لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد تبنت قصف مناطق في إٍسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

المصدر: RT