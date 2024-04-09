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قوات إسرائيلية تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله (فيديو)

أخبار العالم العربي

قوات إسرائيلية تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله (فيديو)
RT
قوات إسرائيلية تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله
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اقتحمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين مساء يوم الثلاثاء بلدة سلواد شرق رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في البلدة.

ووثق مقطع فيديو مطاردة آلية تابعة الجيش الإسرائيلي لسيارة في شوارع البلدة.

المصدر: RT

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