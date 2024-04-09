قوات إسرائيلية تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله (فيديو)

اقتحمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين مساء يوم الثلاثاء بلدة سلواد شرق رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في البلدة.

تغطية صحفية: "اندلاع مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في بلدة سلواد شرق رام الله".



Liputan pers: “Konfrontasi meletus antara pemuda dan tentara pendudukan di kota Silwad, sebelah timur Ramallah.” pic.twitter.com/mIcWFBU2ji — Baluqiya (@50yearjourney) April 9, 2024

🛑 قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله pic.twitter.com/KTQHD2WGtO — 🔻Anon_Gaza🇵🇸 (@AnonOzzyDude) April 9, 2024

ووثق مقطع فيديو مطاردة آلية تابعة الجيش الإسرائيلي لسيارة في شوارع البلدة.

💢آلية لجيش الاحتلال تصدم مركبة في بلدة سلواد شرق رام الله والسائق بداخلها. pic.twitter.com/7SuKRM07kB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 9, 2024

المصدر: RT