المدرعات تجوب شوارع العاصمة الصومالية وسط مخاوف أمنية على القصر الرئاسي

أعلن موقع Garowe Online الصومالي عن قيام المركبات المدرعة بدوريات في شوارع العاصمة مقديشو وسط مخاوف أمنية عقب ورود تقارير عن هجوم على القصر الرئاسي.

وقال الموقع في حسابه على منصة "إكس": "القوات المدرعة... تقوم بدوريات في شوارع مقديشو حيث تم إنشاء نقاط تفتيش إضافية على الطرق السريعة في العاصمة".

🚨 Armed forces in armored vehicles are patrolling the streets of Mogadishu tonight as additional checkpoints are established in the capital’s thoroughfares. These measures reflect growing security concerns, coinciding with attacks targeting the Somali Presidential Palace.… — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) April 8, 2024

وأضاف: "تعكس هذه الإجراءات المخاوف الأمنية المتزايدة التي تتزامن مع الهجمات على القصر الرئاسي الصومالي".

يشار إلى أن السفارة الأمريكية في الصومال، ذكرت يوم أمس الاثنين، أن لديها معلومات عن تهديدات أمنية "لعدد من المنشآت" في العاصمة الصومالية مقديشو، بما في ذلك المطار الدولي.

المصدر: RT