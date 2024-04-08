"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه قاعدة يوآف وثكنة كيلع التابعتين للجيش الإسرائيلي في الجولان

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه قاعدة يوآف وثكنة كيلع التابعتين للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني في مقطع فيديو "عملية إستهداف المقاومة الإسلامية قاعدة يوآف وثكنة كيلع التابعتين لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

وأظهر مقطع الفيديو إطلاق العديد من الصواريخ باتجاه قاعدة يوآف وثكنة كيلع التابعتين للجيش الإسرائيلي.

هذا وأكد "حزب الله" اللبناني مساء يوم الاثنين، استهدافه كمينا إسرائيليا شرق موقع حانيتا، وأوقع أفراده بين قتيل وجريح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تمكن من تصفية أحد قادة قوات الرضوان التابعة لحزب الله بغارة على بلدة السلطانية جنوب لبنان".

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كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة السلطانية أدت إلى مقتل 3 مدنيين.

ولا تزال الحدود تشهد تصاعدا في حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، فيما اعتبرت الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل أن توسع نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد من المخاطر.

المصدر: RT