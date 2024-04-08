مباحثات جزائرية أمريكية حول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن "المباحثات بين الوزيرين تمحورت حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة".

تلقى الوزير @AhmedAttaf_Dz اليوم، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن.. تمحورت المباحثات حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة وكذا المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في 🇺🇳. pic.twitter.com/ZzDqTnp3Gr — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) April 8, 2024

وأضاف البيان: "تم التركيز بشكل خاص على المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة".

وعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، مشاورات، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.

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وأحال مجلس الأمن، يوم الاثنين، طلب الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، فيما قالت واشنطن إن "عضوية فلسطين ينبغي التفاوض بشأنها مع تل أبيب"، وسط رفض إسرائيلي لطلب العضوية الفلسطيني.

ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

هذا ودعت روسيا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.

المصدر: RT