عمقهما 12 و80 مترا.. الحماية المدنية في الجزائر تنقذ أربعينيا وخمسينيا سقطا في بئرين (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجزائر يوم الأحد من إنقاذ شخص سقط داخل بئر بولاية تيبازة غرب الجزائر العاصمة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية فإن الضحية وقع في بئر عمقها 12 مترا بحي أولحسن بلدية ودائرة سيدي اعمر.

وذكرت السلطات أنه تم إخراج الرجل الذي يبلغ من العمر 48 عاما على قيد الحياة.

وأشارت في بيانها إلى أنه أصيب بجروح خفيفة وقد تم إسعافه ونقله للمستشفى.

كما أفادت في بيان ثان أنها أنقذت رجلا سقط داخل بئر تقليدية عمقها حوالي 80 مترا بولاية بجاية

وأكدت أن الضحية البالغ من العمر 52 سنة على قيد الحياة وقد تم إسعافه.

المصدر: RT