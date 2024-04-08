الإفتاء المصرية: غدا الثلاثاء متمم شهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان مساء يوم الاثنين أن الثلاثاء 9 أبريل هو متمم شهر رمضان وأن الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ.

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وقالت في بيان: "استطلعت دار الإفتاء هلال شهرِ شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا، الموافق للثامن من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وأضافت الإفتاء: "تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا".

وتابعت قائلة: "وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا، وأن يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا".

المصدر: RT