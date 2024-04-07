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الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته خلال الـ 24 ساعة الماضية
RT
الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته خلال الـ 24 ساعة الماضية - أرشيف -
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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الأحد 7 أبريل 2024.

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وقال في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأفاد الإعلام الحربي بأنه تم استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع.

وأضاف أنه تم أيضا استهداف مربض ‏مستجد للمدفعية الإسرائيلية في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية.

وذكر في البيان أنه تم شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على تجمع ‏مستحدث لجنود إسرائيليين وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية وإصابة هدفها ‏بدقة.

كما أكد أنه تم استهداف ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية.

المصدر: RT

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