الجزائر.. توقيف بائع خضار يروج للمخدرات أمام مسجد بالعاصمة

اوقفت العناصر الأمنية الجزائرية بائع خضار يقوم بترويج المخدرات أمام أحد مساجد العاصمة، بعد التبليغ عنه من طرف المصلين ممن يرتادوا المسجد.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، تابعت المتهم الموقوف بائع الخضار بالعاصمة، بجرم حيازة المخدرات بغرض البيع".

كما أوضحت أن "برمجة القضية جاءت بعد استئناف المتهم الحكم الصادر عن محكمة الجنح بالدار البيضاء القاضي بادانته بعامين حبسا نافذا".

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وأكدت أنه "تم ايقاف المتهم بعد أن بلغ عنه مرتادو مسجد باب الزوار، لضبطه يقوم متلبسا ببيع المخدرات أمام باب المسجد، حيث كان يعرض على طاولته خضارا وفواكه للبيع، ولدى تفتيشه جسديا ضبط بحوزته قطعة مخدرات وزنها 2.37 غ مع مبلغ مالي قدره 7000دج".

وبعد التحقيقات مع المتهم "إعترف بترويجه للمخدرات، غير أنه تراجع عن تصريحاته الأولية أمام هيئة المجلس"، مصرحا بأنه "رب أسرة لطفلين ويملك طاولة لبيع الخضار يقتات منها أمام باب المسجد، ناكرا نكرانا قاطعا التهمة المنسوبة إليه". فيما التمس النائب العام تأييد الحكم في حق المتهم.

المصدر: النهار الجزائرية