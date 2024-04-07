مصر.. إخلاء سبيل جميع المعتقلين في وقفة "دعم فلسطين" أمام نقابة الصحفيين

أمرت النيابة المصرية المختصة يوم الأحد، بإخلاء سبيل المقبوض عليهم عقب وقفة الأربعاء الماضي أمام نقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلن الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين خالد البلشي، عن إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم عقب وقفة "دعم فلسطين" الأربعاء الماضي أمام نقابة الصحفيين، معبرا عن شكره لكل من ساهم فى الإسراع بالإفراج عنهم.

وحملت القضية رقم 1277 لسنة 2024 أمن الدولة، حيث تضم قائمة المفرج عنهم كلا من:

1- أحمد عبد الكريم محمد أحمد

2- أحمد صبحى عبد الظاهر حسنين

3- وائل أحمد السيد محمد

4- طاهر جمال الدين عبد الرازق السيد

5- محمود عبد الهادي عبد المجيد جمعه

6- مصطفي أحمد رمضان توفيق

7- عبد الكريم مجدى عبد الكريم عيسي

8- مصطفي نصر عبد السلام اسماعيل

9- محمد عبد التواب جمعه السيد

10- عمر محمود عثمان أحمد

11- محمد حسن عبد السميع

12- أحمد محمود خليفة محمود

13- نور عادل حسنين

14- أحمد مصطفي محمد شاهين

وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية