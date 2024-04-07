الكويت.. الحكم على متهم انتحل شخصية شيخ وهتك عرض محامية وهددها بمقاطع غير لائقة

أيدت محكمة التمييز في الكويت الحكم الصادر بالحبس المؤبد في حق صاحب سوابق انتحل شخصية شيخ على "إنستغرام" وهتك عرض محامية واستولى على خاتم ألماس وأكثر من 20 ألف دينار.

وانتحل المتهم شخصية شيخ على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وتعرف على الضحية وطلب مساعدتها في استشارات قانونية.

وأوهم الضحية بالزواج وهتك عرضها واستولى على خاتم ألماس وأكثر من 20 ألف دينار، كما ابتز الضحية بنشر مقاطع غير لائقة على مواقع التواصل.

وكانت الشاكية قد ذكرت في شكواها أن المتهم تحايل عليها وانتحل صفة أحد أبناء الأسرة الحاكمة، واستدرجها كونها محامية لاستشارتها قانونيا، لكنها تفاجأت بالاعتداء عليها، وإقدامه على هتك عرضها، وبعد ذلك أوهمها بالزواج منها، لكنه نصب واحتال عليها، واستولى على خاتم الماس ومبالغ مالية.

المصدر: صحيفة "السياسة" الكويتية