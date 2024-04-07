ليبيا.. إيقاف تونسي بسبب تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن المرصد التونسي لحقوق الإنسان يوم الأحد أنه تم إيقاف تونسي في الجهة الشرقية بليبيا بسبب تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد المرصد في بيان أنه تم إيقاف 6 تونسيين في ليبيا خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لا يُعرف مكان احتجازهم.

وأضاف أنه يتم العمل على التواصل مع مختلف الأطراف للحفاظ على سلامتهم.

وحمل الأطراف الليبية مسؤولية سلامة المواطنين التونسيين الموقوفين، لافتا إلى أنه يعول على عمق العلاقات بين البلدين للإفراج عنهم.

ودعا السلطات الليبية وكل المنظمات الحقوقية إلى التدخل سريعا للإفراج عن المواطن التونسي الموقوف مؤخرا، خاصة وأنه لم يرتكب أي مخالفة يجرم عليها القانون وليس له أي نية للإساءة إلى الشعب الليبي.

كما دعا المرصد السلطات الليبية وكل المنظمات الحقوقية إلى التدخل للإفراج عن التونسيين الموقوفين.

وطلب مرصد حقوق الإنسان من السلطات التونسية التحرك فورا والمساعدة على إطلاق سراح التونسيين الموقوفين وإعادتهم إلى الوطن.

وأوضح المرصد أن عدد التونسيين بالسجون الليبية يفوق الـ 200 على خلفية عدة تهم وقضايا.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية