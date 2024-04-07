بعد موجة سخرية.. رئيس المركز القومي للبحوث في مصر يعلق على طرح بسكويت وكحك العيد للبيع

علق حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث بمصر على طرح كحك العيد ومنتجاته من بسكويت وحلويات بأسعار مميزة، وذلك عقب موجة من السخرية على مواقع التواصل بشأن الإعلان.

وأكد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث في تصريحات لموقع "فيتو" المصري أن التنويه الخاص بطرح كحك وبسكويت العيد كان يستهدف في الأساس موظفي المركز الذين يتجاوز عددهم 6000 موظف وعامل وباحث لخدمتهم وتقديم منتج عالي الجودة لهم بسعر مميز في مواجهة غلاء الأسعار في المحال الخارجية.

وأضاف حسين درويش أن هذا الكحك مشروع بحثي مميز تابع لمشروعات الأغذية الوظيفية التي يعمل عليها معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إذ إنه خال من الغلوتين لمرضى حساسية الغلوتين لذا يتم طرحه سنويا لخدمة هؤلاء المرضى وتوفير منتج صحي مناسب لحالتهم المرضية، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم طرح هذا الكحك.

وتابع قائلا: إن "المنتج يتم بيعه بسعر التكلفة دون أي ربحية، وتم إنتاجه على يد أمهر "الشيفات" من جامعة القاهرة، وتم صنعه بمواد مضمونة ونظيفة على أساس علمي، إذ يتم دراسة كل مكون مستخدم فيه جيدا والتأكد من وظيفته التغذوية.

وأشار حسين درويش إلى أنه مستاء من موجة السخرية التي طالت المركز في الأيام الماضية، لافتا إلى أنها قد تسبب في الإحباط للباحثين.

وكان معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث أعلن عن طرح كحك العيد ومنتجاته من بسكويت وحلويات العيد بأسعار مميزة، وذلك في إطار سعيه لتطبيق مخرجاته البحثية وتقديمها للمجتمع.

وأوضح محمود ياسين المشرف على الإنتاج أن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية يقدم كحك العيد بجودة عالية حيث يتم تصنيعه من مواد خام مختارة بعناية فائقة مع استخدام السمن البلدي مما يمنحه طعما فريدا لا مثيل له.

وأشار محمود ياسين إلى أن الكحك يباع بسعر 200 جنيه مصري للكيلو والبسكويت بسعر 175 جنيها مصريا للكيلو، مشيرا إلى أن الكمية محدودة وبأولوية الحجز.

المصدر: "فيتو"