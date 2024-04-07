الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مجمعا عسكريا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه استهدف مجمعا عسكريا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وقال في بيان إن "طائرات حربية أغارت قبل قليل على مجمع عسكري يحتوي على 7 مباني عسكرية تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوب لبنان. كما هاجمت قوات جيش الدفاع مقر قيادة عسكريا لحزب الله في قرية طورا".

كما هاجمت قوات الجيش "مصادر إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة هضبة الجولان ومنارا في كوكبا وميس الجبل".

يأتي ذلك في وقت أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بأن كامل الفرقة 98 غادرت خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء عملياتها هناك، عقب 4 أشهر من القتال.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه بذلك لم يتبق سوى "لواء ناحال" الذي يفصل جنوب غزة عن شماله.

المصدر: RT