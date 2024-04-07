تعيينات إدارية جديدة في رئاسة هيئات التحرير في مواقع إخبارية مصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اليوم الأحد، عن حركة التغييرات الصحفية التي تم إجراؤها بالمؤسسات الصحفية القومية.

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وجاء إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وكان رئيس الهيئة قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد رئيس الهيئة، "أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية".

وأضاف الشوربجي، أن "التغييرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة".

وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، "متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم" ومؤكدا على "دعم الهيئة المتواصل لهم"، وتوجه بالشكر لـ"لقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسؤولية".

وجرى تعيين الدكتور محمد فايز فرحات، رئيسا لمجلس إدارة "الأهرام"، وماجد منير رئيسا لتحرير "الأهرام"، وجمال الكشكي رئيسا لتحرير "الأهرام العربي".

وجرى تعيين إسلام عفيفي، رئيسا لمجلس إدارة "أخبار اليوم"، وأسامة السعيد رئيسا لتحرير "الأخبار"، ومحمود بسيوني رئيسا لتحرير "أخبار اليوم".

وتولى أحمد أيوب، رئاسة تحرير "الجمهورية"، وأحمد عسلة، رئيس تحرير "بوابة الجمهورية"، ومحمد العزاوي الناطقة بالفرنسية.

المصدر: "RT"+"بوابة الأهرام"