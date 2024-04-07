مراسلتنا: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل

أفادت مراسلتنا اليوم الأحد، بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.

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يأتي ذلك، بينما كانت القوات الإسرائيلية أطبقت خلال ساعات الفجر قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات بلدة شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

في هذه الأثناء، أفادت مراسلتنا عن تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني

تزامنا مع تحليق للطيران الحربي على مستوى متوسط في أجواء العاصمة بيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أنه أغار على 3 مناطق في مدينة بعلبك شرق لبنان، تابعة لسلاح الجو لحزب الله، ووذلك ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية.

في غضون ذلك، من المرتقب أن يطل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عصر غدا الاثنين عند الساعة الرابعة للحديث عن آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

المصدر: RT