 
مباشر

مصر.. إصابة 6 أشخاص سقطوا من سقالة أثناء تصوير فيلم

أخبار العالم العربي

مصر.. إصابة 6 أشخاص سقطوا من سقالة أثناء تصوير فيلم
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xb3b

تعرض 6 من عمال التزيين للإصابة عقب سقوطهم من أعلى منصة، أثناء تصوير أحد الأفلام في مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "الحادث وقع بمدينة الإنتاج الإعلامي جراء سقوط سقالة أثناء تركيب ديكورات أحد الأفلام في الحي الفرعوني، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من عمال الديكور، وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأوضحت أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت  إخطارا بسقوط سقالة في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي، وبوجود عمال مصابين، وعلى الفور انتقلت إلى موقع البلاغ".

إقرأ المزيد
مصر.. نهاية مأساوية لشاب سقط في بئر على غرار ريان المغربي
مصر.. نهاية مأساوية لشاب سقط في بئر على غرار ريان المغربي

وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفتحت جهات رسمية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا