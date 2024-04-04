حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني فجر اليوم الجمعة ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الخميس.

- القطاع الشرقي

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1- الساعة 15.50: استهداف فريق ‌‏فني إسرائيلي أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة.

2- الساعة 17.20: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

3- الساعة 17.45: استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏

- القطاع الغربي:

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1- الساعة 13.45: استهداف مقر ‏قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.

2- الساعة 14.08: استهداف تموضعات لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية.

وتأتي هذه الاستهدافات وسط تخوف دولي وأممي من اتساع رقعة الحرب في المنطقة خاصة بعد قصف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في عملية اغتالت بها مستشارين عسكريين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني وآخرين.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

المصدر:RT