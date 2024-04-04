غرفة خاصة.. موقع مصري ينشر تفاصيل معاينة واقعة اتهام ضابط خارج الخدمة باغتصاب برلمانية سابقة

نشر موقع "القاهرة 24" المصري تفاصيل معاينة واقعة اتهام ضابط خارج الخدمة باغتصاب برلمانية سابقة.

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وقال الموقع التحقيقات كشفت مفاجآت صادمة في واقعة اتهام ضابط شرطة خارج الخدمة باحتجاز برلمانية سابقة في مجلس النواب عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية ومعاشرتها بالإكراه داخل شقته بمنطقة المعادي.

وذكر "القاهرة 24" أن الواقعة تمت في الطابق الثامن في أحد الأبراج بمنطقة المعادي.

وخلال الفحص تبين وجود سلم خشبي يربط بين الطابق السابع والطابق الثامن في العقار ذاته.

كما تم العثور على قصاصات من ورق إيصال أمانة قالت المجني عليها إن المتهم أجبرها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه وحال خطفها منه تمزق فتم التحفظ عليه.

وباستكمال باقي الفحص، تبين أن المكان به ثلاث غرف على اليمين.

وبسؤال الضحية عن المكان الذي تم فيه الاعتداء عليها جنسيا، أشارت إلى وجود غرفة على اليسار تبين أنها تتضمن سريرا كبير الحجم ودولابا وتسريحة.

/ cairo24

/ cairo24

المصدر: "القاهرة 24"