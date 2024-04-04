حزب الله: إسرائيل تجر المنطقة بأكملها إلى الحروب

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن الحزب لا يجر لبنان إلى الحرب بل إسرائيل هي التي تجر المنطقة بأكملها إلى الحروب.

وقال قاسم في احتفال تأبيني في بيروت: "نحن لا نجر لبنان إلى الحرب، بالعكس إسرائيل هي التي تجر المنطقة إلى الحروب وإلى المشاكل، أمريكا هي ‏التي تجر المنطقة إلى الحروب والمشاكل، نحن في موقع الدفاع وفي موقع المواجهة وفي موقع منع هذا الاستكبار وهذا الاحتلال أن يحققا أهدافهما".

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وأضاف: "يوجد سقف للمواجهة مع العدو الإسرائيلي رسمناه بإرادتنا وقناعتنا، إنه سقف يتناسب مع متطلبات المواجهة ‏والمعركة في هذه المرحلة وهذا السقف مرتبط بمدى العدوان..إن توسع العدو توسعنا وإن لم يتوسع بقي هذا ‏السقف على وضعه ولا تراجع بالنسبة لنا عن هذه المواجهة إلى أن يتم الحل بإيقاف العدوان على غزة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد صرح في وقت سابق أن إسرائيل تتحول "من مرحلة الدفاع إلى مرحلة ملاحقة حزب الله"، قائلا: أينما كان حزب الله نذهب، وينطبق هذا على بيروت وبعلبك وصور وصيدا والنبطية وكامل القطاع، وينطبق أيضا على أماكن أبعد بكثير مثل دمشق وغيرها، حيثما نحتاج إلى التحرك.. سنتحرك".

وأكد غالانت أن "المسؤول عن الأضرار الجسيمة في لبنان هو حزب الله، والمسؤول عن سقوط العديد من الضحايا في منظمة حزب الله، هو نصر الله شخصيا"، مهددا أن حزب الله "سيدفع ثمن أي عمل يخرج من لبنان".

المصدر: RT