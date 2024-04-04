الجزائر.. وفاة آخر شاهدة على طباعة بيان نوفمبر 1954 (صور)

توفيت يوم الخميس ويزة ياحي أرملة المجاهد الجزائري علي زعموم، بقرية إيغيل إيمولا بتيزي وزو عن عمر ناهز 86 سنة.

وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة في تعازيه للعائلة، "إن الراحلة عملت تحت إشراف زوجها المرحوم علي زعموم على تحضير وتوفير الظروف الملائمة لطبع بيان أول نوفمبر 1954 الذي تم ببيت المجاهد إيدير رابح بقرية إغيل إيمولا، الذي يعد معلما تاريخيا شاهدا على هذه المحطة المفصلية في تاريخنا المجيد".

وذكر موقع "الخبر" الجزائري أن علي زعموم روى في كتابه "ثمورث إيمازيغان - أرض الرجال الأحرار" كيف سلمه كريم بلقاسم نص البيان المحرر من طرف بوضياف وديدوش وكلفه برقنه على الآلة من طرف الصحفي محمد العيشاوي في أكثر من 1000 نسخة، قبل توزيعها.

وزعموم المولود سنة 1933 والمتوفي سنة 2004، كان مناضلا في "حركة انتصار الحريات الديمقراطية" وتم سجنه في 1953 سنة كاملة قبل إطلاق سراحه.

وبعد اندلاع الثورة كان من بين أوائل الثوار رفقة شقيقه العقيد محمد صالح زعموم قائد الولاية الرابعة.

وألقي القبض على علي زعموم في فبراير 1955 إثر اشتباك مع الجيش الفرنسي وحكم عليه بالإعدام وكان رفيق الزنزانة الشهيد المفضلة أحمد زبانة وتكفل بنقل آخر رسالة لعائلته قبل تنفيذ الإعدام.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية