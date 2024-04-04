هيئة فلسطينية تكشف عن عدد النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

كشف نادي الأسير الفلسطيني عن عدد النساء الفلسطينيات المعتقلات في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "صعد من عمليات الاعتقال الممنهجة بحقهن".

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وقال نادي الأسير، في بيان اليوم الخميس: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عمليات الاعتقال الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات بعد بدء العدوان على شعبنا في السابع من أكتوبر، وكان آخرها اعتقال شقيقتي الشهيد أحمد غيظان من رام الله، وهما أمهات وكلاهما حامل في شهرها الخامس".

وأضاف أن "حملات الاعتقال بين صفوف النساء، تصاعدت مؤخرا ويمكن مقارنة هذه الفترة بالفترة الأولى من العدوان، والتي شملت قاصرات، وطالبات، وزوجات معتقلين وشهداء، وأمهات منهن مسنات، إضافة إلى أمهات مرضعات".

وأوضح أن "عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء بعد 7 أكتوبر، بلغ نحو (270)، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، ونساء من غزة مقيمات في الضفة"، مؤكدا أن "لا معلومات حول حالات الاعتقال الكاملة للنساء من غزة".

يذكر أن الأسيرات والغالبية منهن وجهت لهن "تهم" تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شكلت بعد السابع من أكتوبر، "أبرز الذرائع" التي استخدمها الجيش الإسرائيلي لاعتقال المواطنين، وفق وكالة "وفا".

المصدر: "وفا"