هيئة المعابر الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يفرج عن 101 من معتقلي غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أفرج عن 101 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

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وكان الجيش الإسرائيلي، اعتقل هؤلاء الأسرى في وقت سابق خلال عملياته العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق عن فظائع ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، والذين تم اعتقالهم خلال الحرب الحالية، ونقلوا إلى معتقلات مختلفة، بينها ميدانية.

واحتجزت إسرائيل 20528 فلسطينيا، في فبراير الماضي، أي أكثر بـ6000 سجين من الطاقة الاستيعابية القصوى لمصلحة السجون البالغة 14500 سجين وفق صحيفة "هآرتس".

وشددت الصحيفة على أن اكتظاظ السجون أصبح منذ اندلاع الحرب في غزة "مشكلة خطيرة".

المصدر: RT