دبي تمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والباحثين الدينيين

أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، منح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين، بالإضافة لمنحهم مكافأة مالية.

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية للأنباء، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمرا بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين، ممن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم في دبي.

إقرأ المزيد

كما أوعز ولي العهد "بصرف مكرمة مالية لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك جريا على العادة السنوية لسموه تقديرا منه لجهودهم ودورهم المجتمعي في نشر رسالة الإسلام السمحة، والارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة".

يذكر أن الإقامة الذهبية للأجانب التي بدأت الإمارات في منحها منذ 2019، تمتد لخمس أو عشر سنوات، وتجدد تلقائيا عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة مثل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والمتفوقين وغيرهم من الفئات التي تحددها الدولة.

المصدر: "وام"