الشركات التركية توسع تواجدها في مصر

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر حسام هيبة، والسفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شين عددا من خطوط الإنتاج والتوسعات لشركات تركية.

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وافتتح هيبة، المصنع الجديد لشركة "جيد تكستايل" بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية، ليصبح إجمالي عدد مصانع الشركة خمسة مصانع تضم حوالي 300 خط إنتاج في محافظات "الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية"، باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار، وتعمل جميعها تحت مظلة منظومة المناطق الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جيد تكستايل" سليم شانكايا، إن توسعات الشركة ستؤدي إلى زيادة قيمة صادرات الشركة من 100 مليون دولار حاليا إلى 190 مليون دولار، وتوفير 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 9 آلاف حاليا.

كما قام حسام هيبة بزيارة مصنع شركة "كيرفن" المتخصصة في تصنيع الحلويات، والذي تم تأسيسه بشراكة مصرية تركية لتعزيز التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وجاء تدشين المصنع في ضوء التحديات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، ما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الشركة 75 مليون دولار والمساهمة بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتصدير إلى دول إفريقيا والعالم العربي، حيث تقوم الشركة بتصدير نحو 70% من إنتاجها.

ولم تقتصر إيجابيات وجود شركة "كيرفن" في مصر على تعميق الصناعة الوطنية، حيث توفر الشركة فرصاً هائلة لسلاسل الإمداد وللمصنعين المحليين لتصدير منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة مما يُساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، إضافة إلى ذلك تُخطط "كيرفن" لزيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير، حيث تعتزم إضافة أكثر من 12 خط إنتاج جديدا في مصنعها خلال السنوات القادمة، وقد قامت الشركة بمضاعفة حجم استثماراتها الموجهة إلى مصر ليصل إلى 50 مليون دولار بحلول 2026.

وتُؤكّد هذه الاستثمارات على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المصري، والتزامها بدعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: RT