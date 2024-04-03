العراق.. حادث سير مروع يودي بحياة 6 طلاب في البصرة والمحافظة تعلن الحداد 3 أيام (فيديو)

أعلنت السلطات العراقية مصرع 6 طلاب وإصابة 14 آخرين دهستهم شاحنة بمنطقة الهارثة في مدينة البصرة.

وكشف مدير صحة البصرة، عباس التميمي، في تصريح لـ"السومرية نيوز" أمس الثلاثاء: "حادث التصادم اليوم نتج عنه 6 وفيات وإصابة 8 آخرين" في (حصيلة أولية) مشيرا إلى أن "بعضهم حالته حرجة".

وكشف أن "أعمار الأطفال تتراوح من 6 إلى 12 عاما، وبينهم شخصا عمره 20 عاما".

وأضاف أنه "تم استنفار كافة الكوادر الطبية وتم إنقاذ الجرحى، وسيتم متابعة علاجهم"، مختتما قوله "الرحمة والغفران لموتى هذا الحادث الأليم".

ووثق مقطع فيديو، لحظة دهس 20 طالبا قرب مدرسة في منطقة الهارثة قرب سيطرة القادسية على بعد 15 كم عن مركز البصرة، وهرع الأهالي إلى مكان الحادث.

🔳تعازينا للبصرة وأهلها



♦️وزارة الداخلية:

-القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد ،قام بدهس 20 تلميذاً ، بينهم 6 وفيات في البصرة.#العراقpic.twitter.com/9QYVgj1guH — Raad Hashim (@raad_arabi) April 2, 2024

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد في البصرة".

ووفق الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، مساء الثلاثاء، الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.

لحظة وقوع حادث الهارثة. عشرات الاطفال كانوا ضحية الحادث. خرجوا من مدرستهم فرحين فانتهوا مفجوعين!!

من هو المسؤول برأيكم؟ هل هو سائق الشاحنة فقط؟ لاحظوا الشارع والفوضى. pic.twitter.com/re6MVFAkQ0 — MUNQITH DAGHER (@MUNQITHDAGHER) April 2, 2024

ذوو ضحايا حادث الهارثة يجتمعون بمكان الحادث ويسألون: من يتحمل المسؤولية؟ pic.twitter.com/fmcjGjJfS7 — ميثم الحمدي (@MaithamAlhmdy) April 2, 2024

المصدر: وسائل إعلام عراقية