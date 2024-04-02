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إعلام عبري: إصابة 4 من عناصر الشرطة أحدهم بحالة خطيرة بعملية دهس في بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل

إعلام عبري: إصابة 4 من عناصر الشرطة أحدهم بحالة خطيرة بعملية دهس في بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل

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إعلام عبري: إصابة 4 من عناصر الشرطة أحدهم بحالة خطيرة بعملية دهس في بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء بورود بلاغ عن عملية دهس 4 من عناصر الشرطة في بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل، وإصابة أحدهم خطيرة.

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وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي): "عند الساعة 01:39، ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في حادث دهس قرب مفرق الطيرة، ونقل طواقم الإسعاف والمسعفين في نجمة داود الحمراء 3 جرحى إلى مستشفيي بلنسون ومئير، بينهم شاب 23 عاما في حالة خطيرة مع إصابة في الرأس، ورجل يبلغ من العمر 46 عاما يعاني من إصابة في الرأس والأطراف، وشابة تبلغ من العمر حوالي 25 عاما".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "تم فتح تحقيق في أعقاب هجوم دهس مشتبه به بالقرب من كوخاف يائير من قبل مشتبه به حاول بعد ذلك طعن حراس أمن عند حاجز إلياهو (جنوب مدينة قلقيلية) وتم تحييده، الظروف قيد المراجعة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية"

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