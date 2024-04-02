كيف جاءت استهدافات "حزب الله" لإسرائيل عقب يوم من اغتيال مستشارين للحرس الثوري الإيراني في سوريا؟

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 2 أبريل 2024، وفقا للتالي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 17:15: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 18:15: استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 20:08: استهداف ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة.

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- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 01:25: استهداف مجموعة ‌‏من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بقذائف المدفعية.‏

2- الساعة 05:45: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية، وإصابته ‏إصابة مباشرة.

3- الساعة 19:35: استهداف مستعمرة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة يارين ‏واصابة سيدة فيها.

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وتأتي هذه الاستهدافات وسط تخوف دولي وأممي من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، خاصة بعد قصف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، في عملية اغتالت بها مستشارين عسكريين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني وآخرين.

المصدر: RT