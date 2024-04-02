الحكومة الإسرائيلية تعلن تسليم "حماس" اقتراحا جديدا للهدنة في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي نقل لحركة "حماس" عبر وسطاء في القاهرة اقتراحا جديدا للهدنة في قطاع غزة.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خلال المفاوضات التي توسطت فيها مصر، قام الوفد الإسرائيلي بصياغة اقتراح جديد قدم لـ"حماس"".

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ووفقا للبيان، تتوقع إسرائيل أن يعمل الوسطاء بنشاط أكبر مع "حماس" لتسهيل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.

وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.

المصدر: تاس