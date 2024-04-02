مكتب نتنياهو: الوسطاء بلوروا مقترحا جديدا للتهدئة وتبادل الأسرى لعرضه على "حماس"

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه خلال مفاوضات تحرير الرهائن بالقاهرة، بلور الوسطاء مقترحا جديدا للتهدئة وتبادل الأسرى والرهائن لعرضه على حركة "حماس".

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وأضاف المكتب اليوم الثلاثاء أن "إسرائيل تتوقع أن يبذل الوسطاء جهدا أكبر مع "حماس" بغية التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أن ️"الوفد المفاوض سيعود اليوم من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة".

وتابع: "نواصل بذل كافة الجهود اللازمة من أجل الإفراج عن الرهائن وإعادتهم".

وقال مسؤول إسرائيلي أمس الاثنين، إنه "تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في القاهرة، ومن المتوقع أن تتكثف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "المحادثات في القاهرة تعقد وسط إحباط إسرائيلي متزايد من فعالية قطر كوسيط واستعدادها للضغط على حماس".

وأشار المسؤول في حديث للصحيفة إلى أن "استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر على القرارات المتخذة بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح"، مؤكدا أن "الملفين مرتبطين بعضهما البعض.. بالنسبة لنا الرهائن هم الأولوية القصوى".

وقال مصدر أمني مصري قبل يومين إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس" استؤنفت في القاهرة، مشيرا إلى أنه يتم بذل جهود مصرية- قطرية مشتركة لتحقيق تقدم في المحادثات المقبلة بين إسرائيل وحماس.

المصدر: سبوتنيك+ تايمز أوف إسرائيل