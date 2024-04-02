ظهور لافت لجمال وعلاء مبارك في السعودية.. ونشطاء يعلقون (صور)

أدى جمال وعلاء مبارك صلاة العشاء والتراويح في المسجد النبوي، بعد أداء عمرة خلال شهر رمضان الجاري.

ونشر عمر، حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، صورة مع والده علاء من أمام الكعبة، وعلق: "اللهم تقبّل منا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته ولا ذنبًا إلا غفرته".

من جهته، شارك الشاعر السعودي حسان بن علي الطيار صورة مع نجلي الرئيس المصري الراحل، معلقا: "جعلها الله عمرة مقبولة اللهم زد هذه الوجوه نورا وضياء وازرع محبتهم في قلوب عبادك أجمعين".

وفي منشور آخر من المسجد النبوي قال الشاعر السعودي: "في المدينة المنورة وجوار المسجد النبوي الشريف مسجد سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سعدت وتشرفت بلقاء أحبتي".

وعبر حسان الطيار عن فرحه برفقة نجلي مبارك: "الجلوس مع أخواي الذين لم تلدهم لي أمي أخي النبيل الأجل الأستاذ علاء مبارك وأخي النبيل الأجل الأستاذ جمال مبارك".

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشورات، حيث علق أحدهم: على صورة عمر رفقة والده علاء: "تشبه الرئيس رحمه الله ماشاء الله"، وقال آخر: "الناس المحترمة". وأضاف آخر: "تقبل منكم صالح الأعمال".

المصدر: RT