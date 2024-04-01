بلينكن يؤكد لعباس تطلع واشنطن للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أن واشنطن تتطلع للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدا التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الاثنين، أن بلينكن "أكد أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة من أجل تعزيز السلام والأمن والازدهار، ودعا إلى تحقيق الإصلاحات اللازمة".

وشدد بلينكن على أن "السلطة الفلسطينية المجددة مهمة بالنسبة لتحقيق النتائج من أجل الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة".

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وأكد الوزير أن "الولايات المتحدة تواصل عملها العاجل على تفعيل وقف إطلاق النار بمثابة جزء من صفقة الرهائن، التي ستسهل أيضا وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة وستمهد الطريق لسلام ثابت أكثر".

وشدد بلينكن كذلك على "تمسك الولايات المتحدة بتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وكانت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى قد أدت اليمين الدستورية يوم الأحد 31 مارس.

المصدر: RT