"رويترز" عن "وزير" ليبي: استهداف منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بقذائف صاروخية ولا إصابات

أفاد وزير ليبي لوكالة "رويترز" بأن منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تعرض لهجوم بقذائف صاروخية"، مؤكدا أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية".

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وأكد الوزير في رسالة لـ"رويترز"، أن الهجوم "لم يسفر عن سوى بعض الأضرار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل".

ونقلت "رويترز" عن مواطنين قولهما إنهما "سمعا انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث يوجد منزل رئيس الوزراء".

وأشار أحد المواطنين إلى أن "قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية".

المصدر: "رويترز"