مقطع فيديو يظهر ردة فعل متظاهرين أردنيين على نبأ عملية الطعن شرقي أسدود (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل المتظاهرين قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان على خبر عملية الطعن التي حدثت شرقي أسدود.

وأظهر مقطع الفيديو أحد الشباب المشاركين في التظاهرة، وهو يصدح قائلا إن هناك نبأ عاجلا هو وقوع عملية وسقوط ثلاث إصابات.

هذه الكلمات رُد عليها بهتافات صاخبة بين المشاركين في التظاهرة التي كانت على مقرب من السفارة الإسرائيلية لدى عمّان.

هكذا تلقى المتظاهرون قرب سفارة الاحتلال في عمان خبر عملية الطعن التي حدثت شرقي أسدود قبل قليل. pic.twitter.com/iPxtx7niNK — رضوان الأخرس (@rdooan) March 31, 2024

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ومساء أمس الأحد، أعلن "الإسعاف الإسرائيلي" المسمى "نجمة داوود الحمراء"، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن في مركز تجاري في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "الاشتباه بعملية طعن في غان يفني شرقي أسدود، وسقوط 3 مصابين بجروح خطيرة. وتم تحييد منفذ العملية".

المصدر: RT