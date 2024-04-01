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لواء مصري: مصر كانت قريبة من سيناريو أفغانستان

أخبار العالم العربي

لواء مصري: مصر كانت قريبة من سيناريو أفغانستان
AFP
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قال اللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج إن مصر كانت معرضة لسيناريو مشابه لأفغانستان، مشددا على أن ثورة 30 يونيو تمثّل علامة فارقة في تاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر.

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وأضاف في مقابلة عبر شاشة "صدى البلد" أن "من أهم إنجازات الرئيس تقوية القوات المسلحة، لافتا إلى تقييم الجيش المصري بأنه الأقوى على صعيد الدول العربية وفي قارة إفريقيا والجيش الثاني في الشرق الأوسط، متفوقا على إسرائيل".

ولفت إلى أن وجود جيش قوي أمر مهم للغاية، لا سيّما في ظل التهديدات المثارة على الاتجاه الأربعة في الوقت الحالي، لا سيما في الاتجاه الشرقي الذي اعتاد أن يكون مصدر تهديد لمصر منذ آلاف السنوات.

وتابع: "طول ما الجيش قوي تصبح مصر قوية ولكن إذا ضعف الجيش تصبح الدولة ضعيفة، وترسيم حدودنا البحرية يعني جعل لمصر أكبر حقل بترول في البحر المتوسط وهو حقل ظهر، مع الاكتشافات المقبلة".

وتابع أن ما فعله الرئيس السيسي من تكوين جيش قوي يعد انفتاحا عسكريا واستيراد أحدث الأسلحة البحرية والجوية والبرية من كل الدول (روسيا – الصين – إيطاليا – فرنسا).

المصدر: الشروق

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