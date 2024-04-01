مفتي مصر السابق يحسم الجدل حول زرع أعضاء الخنزير لإنقاذ الإنسان

حسم مفتي مصر السابق علي جمعة الجدل حول زرع أعضاء الخنزير لإنقاذ حياة الإنسان.

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وقال علي جمعة خلال برنامج "نور الدين"، الذي يقدمه على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان: "الخنزير عن جماهير العلماء هو حيوان نجس ومحرم أكله لكن الإمام مالك يرى أن كل حي طاهر.. وإنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان ونمشي وراء الإمام مالك ويبقى الخنزير طاهر.. لأن كل حي طاهر عنده بخلاف الشافعي وغيره".

وتابع: "الحصول على الكلية إذا كانت تجوز من الناحية الطبية لإنقاذ حياة الإنسان وتحسين حياته وهذا لا بأس عليه.. وهذه العملية لا ظلم فيها أو اعتداء.. والاضطرار هنا من أجل إنقاذ حياة الإنسان.. وبالنص نعم يجوز هذا".

جدير بالذكر أن برنامج "نور الدين"، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه الناس وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دائما ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون نفسهم في حيرة من أمرهم فيها، والأسئلة التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهما لما يحاولون معرفته.

المصدر: اليوم السابع