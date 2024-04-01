طوكيو ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

رحبت وزارة الخارجية اليابانية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد مصطفى، وأعربت عن أملها في تنفيذ "حل الدولتين".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: "تأمل حكومة اليابان أن يتم تنفيذ خطط الإصلاحات في مختلف المجالات من قبل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد مصطفى".

إقرأ المزيد

وتابع البيان: "ستواصل اليابان العمل بنشاط على تنفيذ صيغة "حل الدولتين" التي ستعيش فيها إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة في المستقبل جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى مساء أمس الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

المصدر: نوفوستي