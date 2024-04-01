 
مباشر

طوكيو ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

أخبار العالم العربي

طوكيو ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9o4

رحبت وزارة الخارجية اليابانية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد مصطفى، وأعربت عن أملها في تنفيذ "حل الدولتين".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: "تأمل حكومة اليابان أن يتم تنفيذ خطط الإصلاحات في مختلف المجالات من قبل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد مصطفى".

إقرأ المزيد
رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى يقدم تشكيلته الوزارية للرئيس وتضم 22 وزيرا
رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى يقدم تشكيلته الوزارية للرئيس وتضم 22 وزيرا

وتابع البيان: "ستواصل اليابان العمل بنشاط على تنفيذ صيغة "حل الدولتين" التي ستعيش فيها إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة في المستقبل جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى مساء أمس الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

 

 

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا