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ملك الأردن يزور وادي رم ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية (صور+فيديو)

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ملك الأردن يزور وادي رم ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية (صور+فيديو)
Globallookpress
الملك الأردني عبد الله الثاني
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زار الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني ضمن جولته في الجنوب الأردني وادي رم، والتقى وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية.

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وأشاد الملك عبدالله الثاني بـ"الدور المشرف لأبناء البادية الجنوبية في مراحل تأسيس الدولة وبنائها".

وأعرب خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية بمنطقة وادي رم، أمس الأحد، عن "سعادته بوجوده بين الأهل والعزوة في البادية الجنوبية"، مستذكرا فترة خدمته العسكرية في لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، بالقطرانة.

وكشف العاهل الأردني أن "البادية الجنوبية تزخر بمواقع سياحية مميزة وجميلة"، مشيرا إلى أن "أجواء ما بعد الغروب في وادي رم ليس لها مثيل بالعالم، وأصبحت وجهة عالمية للسياحة".

ولفت إلى "المشاريع التي أنجزت في البادية الجنوبية بقطاعات مهمة، وبجهود أبناء المنطقة".

وركز متحدثون في مداخلاتهم خلال اللقاء، الذي عقد ضمن سلسلة زيارات الملك لمحافظات وبوادي المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي، على الإنجازات التي تحققت في عهد الملك على مدى 25 عاما في المجالات السياسية والخدمات الإدارية والإلكترونية والسياحة والزراعة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

ملك الأردن يزور وادي رم ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية (صور+فيديو)

ولدى وصول العاهل الأردني موقع اللقاء، ألقى الشاعر مدالله المناجعة أبياتا من الشعر النبطي ترحيبا بزيارة الملك.

وشارك الملك وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية مأدبة الإفطار، بعد أن أدوا صلاة المغرب جماعة.

وتخلل اللقاء قصيدة شعرية للشاعرين محمد فناطل الحجايا وعبدالهادي العثامنة الحويطي، إضافة إلى فقرة السامر من أداء فرقة الراجف لإحياء التراث.

ملك الأردن يزور وادي رم ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية (صور+فيديو)

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ومستشار الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

ملك الأردن يزور وادي رم ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية (صور+فيديو)
ملك الأردن يزور وادي رم ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية (صور+فيديو)

المصدر: بترا+عمون

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