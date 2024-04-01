قديروف يكشف تفاصيل زيارة الأمير الأردني هاشم بن الحسين إلى الشيشان (فيديو)

عرض رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو يوثق زيارة قام بها الأمير الأردني هاشم بن الحسين، أصغر الأبناء الذكور لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال إلى الجمهورية.

وقال قديروف: "وفد رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة الأمير هاشم بن الحسين يزور جمهورية الشيشان".

وأضاف: "أعرب الأمير عن تعازيه لأسر القتلى والجرحى خلال الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس، كما هنأ بفوز الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية".

وأشار إلى أن الوفد زار الجامعة الروسية للقوات الخاصة، كما تم تنظيم حفل موسيقي للوفد وكذلك مائدة إفطار.

وفي وقت سابق، أعلن قديروف عن زيارة ابنه الأكبر وزير شؤون الشباب في الشيشان أحمد قديروف إلى الأردن، وأكد توصله خلال اجتماع مع الملك عبدالله الثاني إلى اتفاق على أن يوفر الأردن ممرا جويا لإيصال المساعدات الإنسانية من الشيشان إلى سكان قطاع غزة.

المصدر: RT