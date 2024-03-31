نشطاء يتفاعلون مع عملية "تفويج" المعتمرين في الحرم المكي (فيديو)

تداول نشطاء مقطع فيديو لعملية تفويج مؤدي صلاة التراويح في الحرم المكي رغم الكثافة العالية للمعتمرين.

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وأظهر الفيديو رجال الأمن وهم ينظمون حركة المعتمرين أثناء توجههم لأداء صلاة التراويح في اليوم الـ20 من شهر رمضان، ما أثار حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالتنظيم الكبير والجهد المبذول من أجل سلامة المعتمرين.

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق "ازدحاما في المدينة المنورة بالسعودية نتج عنه إصابات ووفيات إثر التدافع"، ليتبين لاحقا أنه فيديو قديم، نشر على الإنترنت بتاريخ 21 أبريل من العام الماضي، ويوثق الازدحام في المسجد النبوي بعد صلاة عيد الفطر.

نجاح رجال الأمن في تفويج زحام صلاة التراويح رغم الكثافة البشريه العالية ، خدمة ضيوف ببت الله الحرام ومسجد نبينا محمد صل الله عليه وسلم شرف يعتز به كل مواطن #السعودية#ليلة_القدر#العشر_الاواخر#الهلال_الشبابpic.twitter.com/tDw0wfef2k — د / صالح الحربي 🇸🇦 (@D_S_ALHARBI) March 31, 2024

نجاح الأمن السعودي في تفويج زحام صلاة التراويح رغم الكثافة البشريه العالية 🇸🇦👏 pic.twitter.com/QD4YDcmEEz — قريباً في السعودية | Soon In Saudi (@SoonSaudi) March 30, 2024

نجاح تفويج الجموع الغفيره من مصلين الحرم بعد صلاة التراويح

حرصت حكومتنا وابطال الامن على سلامة زوار بيت الله و سهولة دخولهم و خروجهم بكل يسر و امان و طمأنينتهم وهم خشوع يؤدون شعائرهم



بينما الخوارج و الارهابيين يتمنون الرايات و الفوضى في حرم الله او مقاطعة المسلمين لبيوت الله pic.twitter.com/FHQZBo8Ljh — تركي بن عبدالعزيز (@TurkiAl97034114) March 31, 2024

المصدر: RT