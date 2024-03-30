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مصر.. قرار هام لوزير التموين بشأن فواتير التجار

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مصر.. قرار هام لوزير التموين بشأن فواتير التجار
Globallookpress
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طالب وزير التموين المصري علي المصيلحي، مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة بالتركيز على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل أو الموزع وصولا إلى المستهلك النهائي.

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وخلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة، أكد علي المصيلحي أن أسعار السلع التموينية ثابته وليس فيها أي تغيير، ، لافتا إلى  استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه  المصيلحي بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، موضحا أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضا ملحوظا كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.

وطالب وزير التموين بالتركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، بأن المصيلحي قد وجه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيرا إلى أن المستهدف هو توريد  3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وأضاف المتحدث أن الوزير وجه أبضا مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاأماح المحلية، وإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرفة عمليات بكل مديرية، لمتابعة توريد القمح لحظيا.

المصدر: "الجمهورية"

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