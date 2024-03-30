"حزب الله" يعلن استهدافه ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ "بركان" ( فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه ثكنة راميم ‏الإسرائيلية بصاروخ "بركان" وتحقيق إصابة مباشرة.

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وقال الحزب، في بيان صحافي: "استهدف ‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة" .

من جهته، أفاد مراسلنا بوقوع إصابات، اليوم السبت، في صفوف عناصر قوات حفظ السلام الدوليين التابعين لليونيفيل، عند أطراف بلدة رميش جنوب لبنان، جراء غارة إسرائيلية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "العدو الإسرائيلي أطلق مساء أمس عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والأوسط، بعدها ساد الهدوء الحذر باستثناء الطيران الاستطلاعي المعادي الذي استمر بالتحليق ليلا وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، وترافق ذلك مع إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط".

وأشارت إلى" تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق مدينة صور وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولا حتى مخيم الرشيدية".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT+ الوكالة الوطنية للإعلام