"حزب الله" ينعي 6 من مقاتليه
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x968
نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة 6 من عناصره، قائلا إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، دون أن يحدد أين تم استهدافهم.
وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية
- الشهيد المجاهد أحمد جواد شحيمي "أبو حسين" مواليد عام 1964 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.
- الشهيد المجاهد مصطفى أحمد مكي "ملاك" مواليد عام 1983 من بلدة تبنين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.
- الشهيد المجاهد إبراهيم أنيس الزين "عبد الجليل" مواليد عام 1982 من بلدة شحور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- الشهيد المجاهد علي محمد الحاف "أبو حسن جاد" مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- الشهيد المجاهد مصطفى علي ناصيف "أبو حيدر" مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- الشهيد المجاهد علي عبد الحسن نعيم "أبو مهدي" مواليد عام 1974 من بلدة سلعا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
المصدر: RT